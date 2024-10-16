Депутат Госдумы с семьей помог тюменцу купить квартиру

Фото Дмитрия Коновалова.

Андрей Капустин много лет ходил по чиновникам и коммунальных службам с просьбой отремонтировать его однушку на первом этаже, в которой из-за сырости в подвале прогнили полы, а из щелей зимой шел холод, но везде получал отказ, так как квартира приватизирована. После обращения к депутату Госдумы Николаю Брыкну вопрос решился наилучшим образом - мужчина стал хозяином двухкомнатной квартиры в том же районе, что и жил прежде.

По данным издания "Вслух.ру" своими силами квартиру Андрей ремонтировать не мог, так как инвалид да и живет на пенсию по инвалидности. Близких родственников у него нет — раньше Андрей жил в детском доме. Инвалидом стал в молодости после тяжелой травмы головы и повреждения головного мозга. Был парализован, набрал лишний вес и мог остаться навсегда лежачим больным, но благодаря упорству и постоянным тренировкам встал на ноги, ведет практически полноценную жизнь, однако из-за последствий травмы он с трудом может доносить свои мысли до окружающих. Есть прогресс, но он идет медленно. Андрей, когда говорит, помогает себе жестами, нередко произносит одни и те же слова, в которые вкладывает собственный смысл. По коммунальным службам и кабинетам чиновников ходил с "переводчиком" — социальным работником Светланой Ярославцевой (Пановой). Андрей называет ее мамой.

В прошлом году они вместе побывали на личном приеме депутата Госдумы от Тюменской области Николая Брыкина. Сначала говорили про ремонт, но депутат понял, что лучше купить другую квартиру в этом же районе - теперь у Андрея двухкомнатная квартира и не на первом этаже. Дополнительные средства выплачены за счет денег, собранных семьей Николая Брыкина.

"В старой квартире после ремонта жить, конечно, можно. Но хотелось, чтобы у Андрея еще появилось чувство радости от смены обстановки. Понимаете, там, в старой квартире, из окон и смотреть-то не на что — кругом унылый вид. Плюс эта сырость в старом доме. ... Причиной официальных отказов чиновников в ремонте старой квартиры было то, что она приватизирована. Формально они правы, но по-человечески, когда кому-то больно и плохо, ему нужно помочь. ... Андрей, переехав в новую квартиру, стал лучше говорить, четче произносить слова. Значит, жизнь у него налаживается и он это понимает. Для меня это самое главное. Хочу поблагодарить своего помощника за проделанную работу в этом вопросе, потому что найти подходящий вариант даже с помощью риелтора в той ситуации оказалось невероятно сложно, особенно, если учесть доступность к инфраструктуре", - рассказал журналисту Николай Барыкин.

Недалеко от нового дома Андрея находится Затюменский парк. Там он любит заниматься спортом, ходить на лыжах. У него есть друзья-спортсмены, они его морально поддерживают. Светлана Ярославцева (Панова) считает, что для дальнейшей реабилитации Андрею нужна работа, хотя бы спорторганизатором на дворовой площадке, также он мог бы помогать с реабилитацией ветеранов спецоперации после тяжелых ранений. "Если Андрей смог подняться сам, он может помочь и другим. Я знаю, что он хочет помогать людям, быть полезным обществу", - уверена Светлана.