В тюменском правительстве обсудили дефицит кадров и охрану труда

В Тюмени прошло заседание областной межведомственной комиссии по охране труда в расширенном составе с участием представителей прокуратуры Тюменской области и органов местного самоуправления.

Экономика страны и региона в текущем году сталкивается с давлением кадрового дефицита. Условия труда – один из важнейших факторов в борьбе за кадры. Сегодня внедрение современных систем охраны труда является стратегической потребностью любой организации, любого бизнеса, стремящегося привлечь и сохранить лучших специалистов.

В нашем регионе самыми травмоопасными отраслями на протяжении ряда последних лет остаются строительство и обрабатывающие производства. Члены комиссии заслушали руководителей двух организаций, допустивших несчастные случаи на производстве со смертельным исходом. Руководители организаций были предупреждены о персональной ответственности за неисполнениетребований охраны труда.

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер сделал акцент на необходимости профилактических мер и повышения культуры безопасности труда, распространяя ответственность и на муниципальные образования. Ситуация требует не только реакции на уже произошедшие несчастные случаи, но и проактивных действий по предотвращению будущих трагедий. Несоблюдение требований охраны труда, отсутствие должного контроля со стороны работодателей, недостаточная осведомленность работников о правилах безопасности – все это приводит к трагическим последствиям.

Для оперативного реагирования департамент труда и занятости населения Тюменской области активизировал взаимодействие с администрациями муниципальных районов и городских округов.

Продолжается работа по проведению мониторинга условий и охраны труда. По итогам трех кварталов 2024 года в области проведена специальная оценка с учетом деклараций на более чем 68,0 тыс. рабочих местах. Всего за 2019-2024 гг. (5 лет) - более чем на 614,0 тыс. рабочих мест. В результате в Тюменской области специальная оценка условий труда проведена практически на 100% рабочих мест.

Продолжается непрерывная подготовка работников по охране труда. Сформирована система из 86 организаций, подтвердивших свою аккредитацию в Минтруде России на проведение обучения по охране труда.

В результате проводимой работы численность обученных по охране труда за 3 квартала 2024 года составила более 32 тыс. чел. Всего численность обученных в регионе по охране труда за 3 года составляет более 185 тыс.чел. (95 % от подлежащих обучению).

Члены межведомственной комиссии отметили лучшие практики эффективности работы территориальных комиссий по охране труда за 1 полугодие 2024 года вмуниципальных образованиях: Голышмановского городского округа, Абатского, Ярковского, Ялуторовского районов.

В заключении работы был утвержден план работы межведомственной комиссии по охране труда на 2025 год.