Более 700 мероприятий запланировано в Тюменской области к дням отца, матери и многодетных семей

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Более 700 мероприятий подготовили государственные и муниципальные учреждения культуры региона к Дню отца (20 октября), Дню матери (24 ноября) и Дню многодетной семьи (21 декабря), сообщает департамент культуры региона.

17 октября Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева пригласит на творческий час "Папин день календаря", где ребятам расскажут об истории возникновения праздника и помогут смастерить памятную открытку для папы. В Детской библиотеке им К.Я. Лагунова 20 октября откроется видеогостиная "Папы разные бывают" – просмотр отечественных мультфильмов о папах. Ялуторовский музейный комплекс 22 октября устроит игровую программу "Мой папа – самый, самый…" с играми и викториной.

23 ноября к Дню матери Тюменская филармония поставит сказку с оркестром "Маленький принц", а Дворец национальных культур "Строитель" на концертную программу "Песни матушки родимой" и фестиваль-конкурс казахского национального творчества "Мадинет жане отбасы" ("Семья и творчество"), посвященный Году семьи в России. Ялуторовский музейный комплекс в этот день устроит тематический вечер "Все на земле от материнских рук" (в рамках культурного проекта "Теплые субботы в музее"). Участники узнают о традициях воспитания в XIX веке: какие нравственные основы закладывала мама в своих детях, обучая их вести хозяйство, рукодельничать. Приглашенные семьи поделятся своими традициями.

24 ноября Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник проведет программу "День матери в Губернаторском доме". Гости музея узнают о роли женщины и матери в семье Романовых, любимых увлечениях Императрицы Александры Федоровны, насладятся музыкальными произведениями в Большой Зале и изготовят открытку. А в Детской библиотеке им. К. Я. Лагунова пройдут театрализованные чтения "Книжкины подмостки". Актеры с юными слушателями и их мамами прочитают книгу Ульрике Мотшиуниг "Как Лисёнок счастье искал".

21 декабря ко Дню многодетной семьи Тюменская филармония пригласит на концерт "Мультсимфония" Тюменского филармонического оркестра. В областной библиотеке пройдут встречи студии досуга "Семья+" –познавательные лекции, мастер-классы, анимационные программы, семейные квесты. Музейный комплекс им. И.Я. Словцова подготовил мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, в которых можно поучаствовать всей семьей.

В домах культуры, музеях, библиотеках всех муниципалитетов Тюменской области с октября по декабрь пройдут концертные программы, показы спектаклей и фильмов, выставки рисунков, мастер-классы, творческие встречи для семейной аудитории. Все они посвящены главным ценностям и через творчество горят со зрителем о том, что так важно сегодня услышать каждому: семья, материнство и отцовство являются важными ценностями нашего общества.