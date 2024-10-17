Замгубернатора Тараканов сообщил, что мошенники создали фейковый аккаунт от его имени

Мошенники создали фейковый аккаунт заместителя губернатора Тюменской области Павла Тараканова, об этом политик сообщил в своем официальном телеграм-канале.
"Друзья! Мошенники создали фейковый аккаунт в телеграм от моего имени и пытаются рассылать сообщения. Прошу вас быть внимательными и не реагировать. Я практически не использую телеграмм для переписки и не рассылаю сообщений", - написал Тараканов.
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