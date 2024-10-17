Замгубернатора Тараканов сообщил, что мошенники создали фейковый аккаунт от его имени

13:10 17 октября 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Мошенники создали фейковый аккаунт заместителя губернатора Тюменской области Павла Тараканова, об этом политик сообщил в своем официальном телеграм-канале.

"Друзья! Мошенники создали фейковый аккаунт в телеграм от моего имени и пытаются рассылать сообщения. Прошу вас быть внимательными и не реагировать. Я практически  не использую телеграмм для переписки и не рассылаю сообщений", - написал Тараканов.

Теги: telegram , мошенники , Павел Тараканов
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2024