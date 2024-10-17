Тюменские депутаты приняли закон об изменениях в областном бюджете

Депутаты Тюменской областной думы на очередной заседании приняли закон "О внесении изменений в Закон Тюменской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", сообщает информационный центр правительства области.

Согласно документу, в программу государственных внутренних заимствований Тюменской области на 2025 и 2026 годы вносятся изменения, а именно уменьшается объем размещения в 2025 году государственных ценных бумаг Тюменской области на сумму 36 миллиардов 270 миллионов рублей, одновременно увеличивается на указанную сумму объем кредитов от кредитных организаций.

На 2026 год предлагается уменьшить объем размещения и погашения государственных ценных бумаг Тюменской области на сумму 3 миллиарда 627 миллионов рублей. Предлагается также увеличить объем привлечения и погашения кредитов от кредитных организаций на сумму 10 миллиардов рублей.

В соответствии с действующим законодательством правительство Тюменской области имеет право при необходимости использовать кредитные ресурсы для покрытия дефицита регионального бюджета. В 2024 году такой необходимости не возникало. Кредиты Тюменской области могут не понадобиться, но нужно, чтобы регион был готов к этому, в том числе и в сфере регионального законодательства, подчеркнули в профильном комитете.