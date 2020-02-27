Ресторан Gold City проводит мероприятия любого формата

Фото: Дмитрий Сиялов

Скоро наступит волшебная пора выпускных. День, когда жизнь молодых людей разделится на до и после. Подбор банкетного зала для такого важного события – задача не из легких, и мы советуем подумать над этим вопросом уже сейчас.

Ресторан "Gold city" приглашает провести торжество в банкетных залах с потрясающей атмосферой. Выдержанный, классический интерьер ресторана позволит сделать красивые фотографии на память о незабываемом и самом важном вечере в жизни всех выпускников.

К вашим услугам предоставлена удобная парковка на 60 автомобилей, большие залы вместимостью до 400 человек, светомузыка, большая прилегающая территория, включающая беседки для летнего отдыха, мангальную зону, домик и другие удобства. Также есть возможность проведения мероприятия на территории комплекса.

В заботу о вашем праздничном вечере входит и приглашение ведущих. Разнообразие меню вмещает русские, кавказские и европейские блюда, а также блюда на гриле.

Заведение расположено по адресу улица Республики, 281. Чтобы узнать более подробную информацию и задать интересующие вопросы, звоните по телефону 8 (3452) 68-97-97, 68-92-92.