В Вагайском районе угонщик въехал в сугроб и скрылся

17:15 25 февраля 2020
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В Тюменской области полиция задержала 24-летнего молодого человека, подозреваемого в угоне автомобиля. Инцидент произошел в Вагайском районе. 

После застолья нетрезвый мужчина попросил приятеля подвезти его до дома в соседнюю деревню. Хозяин авто отказал ему, и он решил добраться на машине сам. Молодой человек разбил окно автомобиля и завел его. При въезде в село он не справился с управлением и въехал в сугроб. После этого мужчина оставил автомобиль и пошел до дома пешком.

В отношении неоднократно судимого молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Теги: угон
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