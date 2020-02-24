Спасатели рекомендуют тюменским рыбакам воздержаться от выхода на лед

Сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области предупреждают, что лед на водоемах теряет прочность. Если температура воздуха держится более трех суток на уровне выше 0 градусов, то следует проявлять особую осторожность и не выходить на лед.

Ежедневно тюменские спасатели проводят рейды по рекам и озерам региона, разговаривают с рыбаками и теми, кто переходит водоемы по несанкционированным переправам, предупреждают об опасности непрочного льда, выдают памятки. Специалисты рассказывают, как распознать непрочный лед, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС Сергей Юсько сообщил, что подобные рейды проходят и в течение праздников.

Сотрудники МЧС советуют присмотреться к застывшему участку, перед тем, как выходить на него. Прочный лед имеет синеватый и зеленоватый оттенок, прозрачный на вид. А хрупкий лед - матовый или желтоватого цвета. При выходе на лед стоит избегать мест, где производится сток вод, бьют ключи или в реку впадает ручей, потому что именно здесь лед может быть непрочным, что незаметно под слоем снега.

Если вы все-таки решили выйти на реку или озеро, помните про правила безопасности. Лучше идти нахоженными тропинками. Если таких нет, то еще на берегу наметьте маршрут движения, возьмите крепкую палку, обходите подозрительные места. Если услышите треск, увидите воду поверх льда, немедленно вернитесь на берег, двигаясь широкими шагами, не отрывая ноги ото льда.