Конкурс среди педагогов Тюменского района близится к завершению

В Тюменском районе подводят итоги традиционного конкурса профессионального мастерства "Педагогический калейдоскоп-2020". В этот раз 36 педагогов и наставников решили попробовать в нём свои силы.

Конкурс открылся номинацией "Педагог коррекционного сопровождения", которая впервые была представлена в этом году. Мария Поткина, педагог-психолог Новотарманской школы, продемонстрировала умение определять настроение по выбору цвета, а Ольга Бердышева, учитель-логопед Ембаевской школы рассказала о важности игр во время занятий с детьми, страдающих общим недоразвитием речи.

Своё мастерство при работе с дошкольниками показала воспитатель Успенской школы, проведя занятие "Сказочный лес", на котором она воспользовалась природоведческими играми для развития воображения у детей. Воспитательница детского сада "Журавушка" в п. Боровский показала свой проект под названием "Сказочные лабиринты игр Воскобовича".

Педагоги также участвовали в конкурсе. Учителя Винзилинской, Каскаринской, Мальковской, Чикчинской, Созоновской и Онохинской школ продемонстрировали своё умение заинтересовать учеников и сделать урок интересным. Работники дополнительного образования в рамках номинации "Сердце отдаю детям" делились своими новыми идеями и профессиональным опытом.

Преподаватели школ искусств тоже не остались в стороне – они провели занятия по игре на фортепиано и народных инструментах, народному и эстрадному вокалу, изобразительному и декоративно-прикладному искусству – сообщает "Комсомольская правда – Тюмень".

Победителей конкурса "Педагогический калейдоскоп – 2020" объявят на торжественной церемонии закрытия, которая пройдёт в Центре культуры и досуга "Вернисаж" в п. Винзили 28 февраля.