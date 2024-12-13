Тюменцы на "Абилимпиксе" и "Профессионалах" в 2024 году выиграли 32 награды

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Сборные Тюменской области на чемпионатах "Абилимпикс" и "Профессионалы" за нынешний год получили 32 награды, заняв восемь первых мест, четырнадцать вторых и десять третьих мест. В среду с победителями и призерами чемпионатов встретился губернатор Александр Моор. Он поблагодарил участников чемпионатов и их наставников за успешные выступления и выразил признательность экспертному сообществу и тюменским предприятиям – индустриальным партнерам этих конкурсов.

Глава региона подчеркнул важность мероприятий, направленных на повышение профмастерства и популяризацию профессий, развитие коммуникаций, и призвал привлекать к участию в Абилимпиксе" и "Профессионалах" еще больше молодежи. При этом он отметил, что победы в конкурсах - не главная цель, важно, что участие дает хорошие знания, опыт, которые помогут эффективнее проявиться в дальнейшем на профессиональном поприще.

В рамах состоявшейся встречи Александр Моор также поблагодарил предприятия и организации, которые предоставляют работу людям с ограниченными возможностями здоровья. Тюменский колледж производственных и социальных технологий, областная больница города Ишима, и Тюменский центр кинезитерапии вошли в топ-10 всероссийского рейтинга лучших работодателей, обеспечивающих трудоустройство участников чемпионатов "Абилимпикс".