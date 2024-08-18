Стал известен рейтинг профессий с минимальной конкуренцией

По мнению аналитиков HeadHunter, в августе проще всего устроиться по рабочим профессиям, а также на производство и в продажи – в этих направлениях на одну вакансию приходится от 0,7 резюме.

"Это профессиональные области, в которых подбор осложняется еще и необходимостью закрытия массовых позиций. Вместе тем соискатель становится требовательнее, его интересует не только зарплата, но и сама компания. Кандидатам важно строить свою карьеру в организациях, занимающих сильные позиции на рынке и имеющих определенный статус. В Тюменской области высокая концентрация предприятий, которые уделяют самое пристальное внимание своему HR-бренду, и регулярно попадают в рейтинг работодателей России. Это повышает их заметность и выделяет на фоне других компаний, конкурирующих за сотрудников", - отметила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.

В целом по региону на начало августа конкуренция на рынке труда составила 3,9 резюме на вакансию. В розничной торговле и медицине, фармацевтике - 2,1 отзыва от соискателей, по рабочему персоналу – 2,7, в автомобильном бизнесе – 2,8, в строительстве и недвижимости – 2,9, в сельском хозяйстве – три.

Среди специализаций практически отсутствует конкурс на позиции дворников - на одну вакансию 0,7 резюме, токарей, главных врачей и поваров - по 0,8 резюме, врачей - 0,9, маляров - 1,3 и автослесарей - 1,4, сообщает Тюменская линия.