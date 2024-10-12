Тобольской молодежи помогут выбрать профессию

Образовательный проект "Карьерный компас" стартовал в Тобольске. Молодые люди познакомятся с различными профессиями, пообщаются с их представителями и узнают о финансовой грамотности. Обучение пройдет в формате интерактивных лекций и игр. Всего пройдёт 15 профориентационных мероприятий.

Профориентационные мероприятия проекта "Карьерный компас" будут проходить до ноября. Среди них:

— Интерактивная лекция "Открой свой потенциал". Участники смогут лучше понять свои таланты, сильные стороны и потенциал. Они пройдут тестирование по определению психологического типа личности и по определению факторов мотивации в работе;

— Интерактивная лекция "Изучи карьерные возможности". Молодые люди узнают о современных и востребованных профессиях и составят матрицу будущей специальности;

— Интерактивная лекция "Сделай выбор и действуй". Молодёжь выберет профессию и выстроит стратегию по её освоению;

— Интерактивная лекция по финансовой грамотности. Тоболяки познакомятся с системой налогообложения;

— Интерактивная лекция по финансовой грамотности. Участникам расскажут о вкладах и накопительных счетах в банках;

— Интерактивная лекция по финансовой грамотности. Молодёжь узнает, как зарегистрироваться в качестве самозанятого или ИП, а также о национальных проектах России;

— На мероприятии "Разговоры о важном". Юные тоболяки познакомятся с представителями научного сообщества;

— Лекция по местному самоуправлению. Участники узнают о деятельности Тобольской городской думы от Михаила Никитина — руководителя депутатского объединения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Он поделится опытом работы, расскажет о своих полномочиях и о том, как ему удалось найти свое место в жизни;

— Интерактивная лекция со специалистом отдела культуры "Центра сибирско-татарской культуры". На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с деятельностью администрации города, департамента и управления культуры и туризма. Молодые люди узнают о реализуемых сегодня программах и о перспективах развития этой сферы;

— Интерактивная лекция с руководителем театрального сообщества "The Вотъ" Николаем Яскевичем. Молодые люди познакомятся с театральными проектами Тобольска;

— Игра "Клуб публичных дебатов". Участники узнают о работе Тобольского местного отделения "Молодой гвардии Единой России" и о гуманитарных миссиях, проводимых на Донбассе;

— Интерактивная лекция с предпринимателями и представителями общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России";

— Игра "Ты – предприниматель" совместно с "Опорой России";

— Интерактивная лекция от менеджера проектного офиса мультицентра "Моя Территория" о работе организации;

— Игра "Школа социального проектирования". Молодые люди создадут свой социальный проект в формате игры.

Участникам вручат подарки и благодарственные письма.

— Наша команда общественников убеждена, что счастье и благополучие каждого человека являются самой важной ценностью. Люди посвящают работе значительную часть своей жизни, поэтому к выбору профессии стоит подходить с умом. Мы стремимся помочь школьникам и студентам сделать этот непростой выбор с максимальной пользой для себя и общества, — рассказал Максим Галюкшов, руководитель проекта "Карьерный компас".

10 октября в Тобольске состоялось открытие проекта. Участники познакомились с программой и экспертами, которые проведут серию встреч, направленных на профессиональную ориентацию молодых людей.

Команда проекта "Карьерный компас" получила финансовую поддержку в рамках конкурса молодёжных инициатив "Моя идея". Подробная информация о датах проведения мероприятий в официальном сообществе во ВКонтакте "Карьерный Компас".