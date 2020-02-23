Программа самозанятости помогла многодетной матери открыть кафе в Голышманово

Кафе-кулинария "Гурман" открылось в Голышмановском городском округе в прошлом ноябре. Финансовую помощь в открытии кафе оказал Центр занятости, вследствие чего тюменка смогла приобрести всё необходимое оборудование и технику.

Центр занятости контролирует работу таких самозанятых в течение двух лет, проверяя, на что идут выделенные средства, насколько успешен бизнес, требуется ли какая-то помощь.

Как сообщила пресс-секретарь департамента труда и занятости населения Тюменской области Оксана Белова, кафе предлагает блюда для людей с проблемами здоровья: проблемой обмена веществ и аллергией на пищевые продукты. Кроме того, в меню кафе представлены блюда низкокалорийные и безглютеновые, а также блюда для тех, кто желает похудеть.

В кафе действует услуга доставки на дом готового блюда, а благодаря сотрудничеству с праздничным агентством "РозаЛиЯ" в кафе стало возможным проведение детских праздников.

За прошедший год программа самозанятости помогла открыть своё дело 252 людям, из которых 5 человек с Голышмановского городского округа. Все желающие могут узнать о программе самозанятости на портале департамента труда и занятости населения Тюменской области, обратившись к разделу Гражданам/Трудоустройство.