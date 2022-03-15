В Тюменской области за месяц в число самозанятых записались 2 479 человек

В Тюменской области растёт число предпринимателей - более всего рост очевиден среди самозанятых, отмечают в региональном департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства.
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, только за последний месяц в Тюменской области 107 увеличилось количество юрлиц, сейчас в регионе 28 152 компании, статус индивидуального предпринимателя оформили 486 (всего 39 184), самозанятых стало больше на 2 479, их в регионе теперь 50346, отмечают в департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства.
Кстати, для самозанятых и тех, кто хочет ими стать, а также для тех, кто хочет перейти с режима самозанятости на ИП, ООО и др. в Тюменской области создан сайт и есть чат в Telegram.
https://самозанятые72.рф
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