В Тюменской области за месяц в число самозанятых записались 2 479 человек

Фото из чата самозанятых в Tg

В Тюменской области растёт число предпринимателей - более всего рост очевиден среди самозанятых, отмечают в региональном департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, только за последний месяц в Тюменской области 107 увеличилось количество юрлиц, сейчас в регионе 28 152 компании, статус индивидуального предпринимателя оформили 486 (всего 39 184), самозанятых стало больше на 2 479, их в регионе теперь 50346, отмечают в департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Кстати, для самозанятых и тех, кто хочет ими стать, а также для тех, кто хочет перейти с режима самозанятости на ИП, ООО и др. в Тюменской области создан сайт и есть чат в Telegram.

https://самозанятые72.рф