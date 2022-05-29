3 июня подведут итоги грантового конкурса для тюменских самозанятых

До ста тысяч рублей могут получить самозанятые тюменцы по итогам конкурса на грантовую поддержку администрации города. Прием заявок продлится до 3 июня.

"Мы готовы поддержать самозанятых, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Участники должны подготовить свои проекты, защитить их перед конкурсной комиссией. По бальной системе отберем лучших", — рассказала заместитель директора департамента экономики и стратегического развития администрации города Ирина Коростелева на семинаре для представителей креативных индустрий 25 мая.

Общий объем поддержки составляет миллион рублей. Конкурс проводится второй год. В 2021 году в конкурсе одержали победу самозанятые в сфере производства, творчества, образования, IT-технологий, индустрии красоты, сообщает Тюменская линия.