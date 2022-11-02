АВИТО проведет семинар для тюменских предпринимателей и самозанятых

Получить или освежить знания по продажам на одной из крупнейших онлайн-продаж для коммерции в стране предприниматели и самозанятые смогут 17 ноября на конференции центра "Мой бизнес" Тюменской области и компании АВИТО

Мероприятие пройдет в Тюменском технопарке (Республики, 142), участникам расскажут про рекламные возможности, опции для продавца, поиск новых клиентов, путь пользователя (регистрация, инструменты, тарифы и стоимость), фишки при работе и продвижении, оптимизацию рекламного бюджета и обмен опытом при развитии торговли.

Руководитель центра "Мой бизнес" Тюменской области Ильяна Башишева:

Cегодня происходит изменение модели потребления товаров и услуг, предприниматели все чаще продают в интернете. АВИТО – один из лидеров интернет-торговли в стране, наше совместное мероприятие направлено на рост уровня компетенций предпринимателей при работе на площадке и тем самым на рост их продаж.

Участие бесплатное, регистрация здесь.