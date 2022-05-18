35 самозанятых прошли обучающий курс для иллюстраторов

Образовательный курс для самозанятых "Открой свое дело: иллюстратор" состоял из 8 занятий, обучение на нем прошли 35 самозанятых.

На завершающей встрече участники представили свои работы, а также посетили мастер-класс по созданию вдохновляющей и продающей презентации. Спикер Алексей Голомолзин - автор и ведущий "Шоу коротких историй", рассказал самозанятым, как создать понятную структуру презентации и удерживать внимание на протяжении всего выступления. Это поможет обучающимся монетизировать приобретенные на курсе знания и навыки.

Участники курса за 16 часов практических занятий освоили основы композиции, пропорции, статического и динамического рисунка. Вместе с преподавателем Артуром Шайхитдиновым они учились рисовать растения, постановки, персонажей, мини-комиксы и свободный рисунок.

Директор ООО "Центр развития бизнеса" Наиль Хакимов:

Все, кто действительно хотел получить новую профессию, пришли к нам. Их не остановили обстоятельства или причины, потому что они искали возможности. 100% участников дошли до конца. Это говорит о том, что контент и профессия были выбраны правильно. Самозанятым интересно, они хотят осваивать подобные специальности и зарабатывать в сфере креативных индустрий.

По словам Хакимова, проект "Поддержка самозанятых граждан" продолжится до конца 2024 года рядом курсов под брендом "Открой свое дело".

Следующий бесплатный образовательный курс для самозанятых - по швейному делу - стартует с 23 мая. Он будет интересен тем, кто мечтал на практике научиться основам кройки и шитья или освоить новую профессию.

Участники познакомятся с разными методами конструирования одежды, получат представление о современных материалах и технологиях работы с текстилем и сошьют трикотажный костюм по готовым лекалам. На курсе предоставят все необходимое оборудование, материалы и выкройки. По окончании каждый участник сошьет свой костюм и получит сертификат об обучении.

"Открой свое дело" это возможность для каждого самозанятого бесплатно овладеть новой профессией или пройти курсы повышения квалификации. В этом году самозанятых Тюменской области будут обучать таким профессиям, как: SMM-специалист, специалист в сфере beauty-индустрии, швея, кулинар и иллюстратор. Самозанятые уже могут выбрать профессию и зарегистрироваться на сайте самозанятые72.рф для прохождения обучения.

Организаторами проекта выступают правительство Тюменской области, центр "Мой бизнес", Фонд "Инвестиционное агентство" Тюменской области при поддержке Тюменского регионального отделения "ОПОРА РОССИИ" и ООО "Центр развития бизнеса".