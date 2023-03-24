Мишустин назвал эксперимент по самозанятости серьёзнейшей легализацией

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Эксперимент по налогу на профессиональный доход введен на 10 лет и на сегодня работает эффективно: самозанятость оформили более 7 млн жителей РФ, при этом половина из них прежде ничего не декларировали, отметил премьер Михаил Мишутин, отвечая на вопрос депутата Госдумы про реализацию программы.

"За 4 года к эксперименту присоединилось больше 7 миллионов человек. Но что здесь самое важное? 50% из этих 7 миллионов человек вообще никогда ничего не декларировали. Это серьёзнейшая легализация. Люди поверили, людям удобно. И конечно, нужно в этом смысле продолжать смотреть на результаты", - отметил Мишустин.

Преимущества оформления самозанятости – низкие налоговые ставки, 4,6%, при работе с физическими и юридическими лицами, никаких отчётов в декларации, простая регистрация через мобильное приложение за минуту. Ну и, соответственно, самое главное: оборот должен быть не более 2,4 млн рублей за год и не должно быть постоянного работодателя.

Мишустин отметил, что в эксперименте есть нюансы: если доходы получат только от самозанятости, то при достижении пенсионного возраста можно рассчитывать только на социальную пенсию. "Вот здесь нужно будет посмотреть, как улучшить этот режим. Но в целом хочу поблагодарить за внимание к эксперименту. Вместе будем подводить итоги. Пусть пройдёт срок эксперимента и потом вместе решим. Конечно, будем продлевать, а вот условия нужно будет обсудить", - добавил Мишустин.

В Тюменской области за 2022 год количество самозанятых выросло на 75%: официально сами на себя работают 78 385 человек - каждый 20-й житель региона, в 2021 год назад таковыми официально числились 45 130. Ранее директор департамента инвестполитики Антон Машуков отметил, что рекордный рост самозанятости обусловлен тем, что тюменцы стремятся к развитию, часто кардинально меняют профессию, ритм жизни и уровень дохода, уходя в своё дело. Вторым немаловажным условием для роста является простое администрирование: через сервис "Мой налог" зарегистрировались 78% самозанятых, в остальных случаях помогали банки.