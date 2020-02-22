Нумеролог из Тюмени рассказала о магической силе двоек

В феврале 2020 года есть сразу несколько необычных дат: 2 и 20 февраля были зеркальными, а 22 февраля вместе собираются сразу пять двоек. Об энергетической силе таких чисел рассказала ведический астролог и нумеролог из Тюмени Александра Николаева.

Она отметила, что все эти дни с точки зрения нумерологии считаются энергетически сильными: на многих сайтах можно прочитать призывы загадывать желания и заключать браки именно в дни волшебных двоек.

"Дата очень хорошая, если верить в то, что загаданное в этот день сбудется", - считает она.

Например, сама Александра в этот день обновляет свою карту желаний, где в девяти квадратах находятся самые заветные мечты, связанные с любовью, детьми и творчеством, семьей, знаниями, путешествиями, самореализацией, карьерой и богатством.

Нумеролог делится проверенным секретом исполнения заветных планов: если с настроением делать все и всегда, каждый день на листочке прописывать свое желание, если оно экологично и загадано по всем правилам, то обязательно сбудется. При этом правила важны не только для зеркальных дат, но и для обычных дней. Несмотря на возможный негатив, важно быть благодарным всем, в том числе себе.

Отметим, еще одна магическая дата в 2020 году ожидается 22 декабря, пишет "Тюменская область сегодня".