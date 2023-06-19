Минтруд опубликовал предлагаемый вариант выходных дней на 2024 год

Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году, календарь с отмеченными выходными и праздничными днями опубликован в телеграм-канале.

Нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день. Таким образом, будем отдыхать:

🔹 с 1 по 8 января 2024 г. (сами новогодние каникулы продлятся 10 дней и начнутся 30 декабря 2023 года);

🔹 с 23 по 25 февраля;

🔹 с 8 по 10 марта;

🔹 с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая (на "майские праздники" будем дважды отдыхать по 4 дня подряд);

🔹 12 июня;

🔹 с 3 по 4 ноября;

🔹 с 29 по 31 декабря.