Самым длинным рабочим месяцем в 2023 году станет август

Самыми короткими рабочими месяцами в 2023 году в России станут январь и февраль, самым длинным - август, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по трудовому праву Нечаева.

"Самые длинные с точки зрения рабочих дней месяцы - это август (23 рабочих дня), а также март и октябрь (по 22). То есть наиболее выгодно в 2023 году будет брать отпуск в марте, августе и октябре, наименее - в январе и феврале", - пишет информагентство.