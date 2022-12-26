Самым длинным рабочим месяцем в 2023 году станет август

11:15 26 декабря 2022
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Самыми короткими рабочими месяцами в 2023 году в России станут январь и февраль, самым длинным - август, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по трудовому праву Нечаева.

"Самые длинные с точки зрения рабочих дней месяцы - это август (23 рабочих дня), а также март и октябрь (по 22). То есть наиболее выгодно в 2023 году будет брать отпуск в марте, августе и октябре, наименее - в январе и феврале", - пишет информагентство.

Теги: календарь , работа , РИА Новости
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