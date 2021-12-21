Прививку против коронавируса внесли в национальный календарь прививок по эпидпоказаниям

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Минздрав РФ утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе против коронавируса для детей и взрослых. Документ опубликован на портале правовой информации.

Как следует из приложения к приказу Минздрава, к категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации отнесены в первую очередь люди старше 60 лет, сотрудники медицинских, образовательных и соцучреждений, МФЦ, проживающие в в социальных учреждениях, страдающие хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением и жители городов-миллионников.

К приоритету второго уровня отнесены работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, контрольных органов в пунктах пропуска через границу, вахтовики, волонтеры и военнослужащие, работники сферы услуг.

Государственные и муниципальные служащие, студенты колледжей и вузов старше 18 лет, призывники и дети 12-17 лет отнесены к приоритету третьего уровня. При этом в приказе отмечается, детям прививки от коронавируса можно ставить только с добровольного согласия — по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя.