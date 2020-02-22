В квартире, где объявлена голодовка, остались только два человека

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов вместе с врачами поздно вечером 21 февраля повторно побывал в квартире, где проходит голодовка. По словам омбудсмена, сейчас там находятся только инициатор акции Андрей Романов и его взрослый сын.

"Мы ездили навестить тех, кто принимает участие в акции. На улице нас встретили участники - Андрей Александрович Романов и его сын, а также инвалид-колясочник и сопровождающая его женщина. Затем в квартиру вместе с Романовым и его сыном поднялись приехавшие медицинские работники. Там больше никого не было. Медики предложили Романовым медицинскую помощь, но они отказались. И мы убедились, что детей, представителей многодетных семей, женщин - нет. В квартире сейчас остались только Андрей Романов и его сын", - цитирует слова Андрея Степанова Служба по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребёнка в Тюменской области.

Отметим, днем некоторые СМИ сообщили о 15 участниках акции и о том, что к вечеру к ним присоединятся еще пятеро. Однако в первый свой визит на квартиру, когда удалось найти адрес, правозащитники отметили, что в помещении находились лишь четверо, в том числе Андрей Романов.