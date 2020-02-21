Тюменец отправится в колонию за пьяное вождение

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 37-летнему местному жителю, который в третий раз был пойман нетрезвым за рулем.

В ноябре 2019 года автомобиль Lada Granta под его управлением был остановлен сотрудником ГИБДД на улице Короленко. Автоинспектор заметил у водителя признаки опьянения, что подтвердило освидетельствование.

Ранее за нетрезвое вождение мужчина привлекался к административной ответственности, а также уголовной — в марте 2019 года тюменцу назначили 300 часов обязательных работ. Он был лишен права управления транспортом на два с половиной года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, на это раз суд назначил мужчине шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Управлять транспортом ему запрещено в течение 2 лет и 7 месяцев.