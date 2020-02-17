"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на спектакли

Фото "Афиша Тюмень"

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на спектакли "Маугли" (6+) и "Обыкновенное чудо" (12+) на своих страницах в Instagram и ВКонтакте.

Любой подписчик "Афиши" имеет возможность побывать на "Маугли", который пройдет 22 февраля в 12:00 в Тюменском театре кукол и на спектакле "Обыкновенное чудо" 20 февраля в 19:00 в Тюменском Большом драматическом театре.

Победителей будет двое, каждый из которых получит билеты на две персоны. Итоги подведут с помощью специального приложения 18 и 20 февраля.

Чтобы принять участие в розыгрыше билетов на спектакль "Маугли", необходимо быть участником группы Афиша Тюмень | КтоКуда72 в социальной сети ВКонтакте, сделать репост записи с розыгрышем, добавить комментарий под записью о конкурсе в группе "Афиши", а также комментарий вместе с репостом на своей странице. Он должен содержать не менее трех слов. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке: https://vk.cc/8vOJ7H

Также "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на спектакль "Обыкновенное чудо" на странице в Instagram. Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень" и отметить лайком публикацию с розыгрышем. В комментариях под сообщением о розыгрыше следует, не повторяясь, выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем больше их будет, тем ближе станут заветные билеты.

Спектакль "Маугли" рассказывает историю о человеческом детёныше, который попадает в животный мир и … не погибает. Звери принимают его в свою стаю и нарекают именем Маугли. Он понимает единство всего живого и усваивает мудрую заповедь "Мы с тобой одной крови!".

"Обыкновенное чудо" - о большой Любви, требующей от человека больших поступков, а ещё смелости и воли...Чтобы чудеса случались даже в сказках, надо много работать. Несмотря на все обстоятельства, на все страхи.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть ОТКРЫТЫМ.