Дом культуры "Орфей" приглашает на хореографический конкурс "Весенняя мозаика"

Фото ДК "Орфей"

XIII открытый городской конкурс хореографических коллективов "Весенняя мозаика" пройдет в доме культуры "Орфей" 21 и 22 марта 2020 года. Проявить себя смогут коллективы детских садов, школ, Домов культуры, Центров детского творчества и других детских культурных учреждений.

Возрастные категории участников следующие:

- дошкольная группа - до 7 лет включительно; - младшая группа — с 8 до 10 лет включительно;

- средняя группа — 11-14 лет включительно;

- старшая группа — 15 — 18 лет включительно. Среди номинаций: классический танец, народная хореография, современная хореография, эстрадная хореография, детский танец (дошкольная группа).

В каждой возрастной группе допускается до 30 % состава участников другого возраста.

Для оценки и присуждения званий "Лауреат - 1, 2, З степени", "Дипломант" 1, 2, З степени и звания "Участник" жюри будут учитывать в критериях художественный и профессиональный стиль программы, эмоциональную и актерскую выразительность исполнения и соответствие хореографической постановки возрасту и технической подготовке исполнителей. Важно обратить внимание на то, что музыка, хореография и костюмы должны дополнять друг друга и представлять единое целое.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 марта до 17.00 по адресу: г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, 5в ДК "Орфей", тел.\факс 47-93-90, e-mail: orfei-mms(@yandex.ru. Положение о конкурсе можно найти на странице ВКонтакте https://vk.com/mauk.