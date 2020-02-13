В Тюменской области отремонтируют 40 почтовых отеделений

В 2020 году ремонтные работы запланированы в 40 почтовых отделениях Тюменской области. Модернизация коснется городских и сельских отделений почтовой связи.
Два отделения связи модернизируют в рамках проекта "Отделения нового формата", в четырех пройдут комплексные ремонты, еще 34 отделения адаптируют для маломобильных граждан — в них проведут ремонты по государственной программе "Доступная среда".
В 2019 году в Тюменской области было модернизировано 33 почтовых отделения, в том числе 27 отделений приведены в соответствие с требованиями проекта "Доступная среда", сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.
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