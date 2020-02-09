В тюменской больнице применяют эффективные методы борьбы с инсультами

Врачи Областной клинической больницы №2 в Тюмени проводят тромболизис пациентам с признаками инсульта. Оперативная и эффективная медицинская помощь помогает преотвратить вероятность инвалидности.

Как сообщили в пресс-службе ОКБ №2, в приемное отделение с подозрением на инсульт поступила 56-летняя женщина: учительница средней школы с утра чувствовала слабость и головокружение, а во время урока заметила нарушения почерка и речи. Она обратилась в школьный медпункт, откуда поступила в больницу.

Так же оперативно среагировала в момент развития инсульта у 86-летнего мужчины его супруга, заметившая у него после прогулки искажение лица и неразборчивость речи. Через несколько минут бригада скорой помощи уже привезла пациента в Региональный сосудистый центр при ОКБ№2.

В больнице у обоих пациентов диагностировали ишемический инсульт - тромб перекрыл просвет крупного сосуда в головном мозге. Им провели тромболизис - высокотехнологичный метод, позволяющий "растворить" тромб и восстановить кровоток в головном мозге. При ишемическом инсульте такое лечение даёт наиболее быстрое и полное восстановление функций. Несмотря на простоту метода, применять его можно только после тщательных исследований.

Старший врач неврологического отделения №3 ГБУЗ ТО "ОКБ №2" Лариса Муратова рассказала, что "терапевтическое окно" для тромболизиса - первые 4,5 часа с момента проявления признаков инсульта, когда можно остановить гибель нервных клеток мозга из-за кислородного голодания. Поэтому так важно с вниманием относиться к своему самочувствию и здоровью близких.

