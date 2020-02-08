Бесплатный семинар о психосоматических заболеваниях детей проведут в Тюмени

Психологическая служба центра "Дзержинец" проведет для родителей бесплатный семинар на тему "Причины, механизмы и профилактика детских и подростковых психосоматических расстройств". Мероприятие состоится 21 февраля по адресу ул. Механическая, 31/1 ("Город Молодых"). Начало в 18:00, вход свободный.

Участники встречи изучат механизмы психики, влияние стрессов и других негативных факторов на психику и организм ребенка, роль эмоций и способы профилактики заболеваний.

Как отмечают эксперты, дети и подростки болеют часто, гораздо чаще взрослых. Среди часто встречающихся болезней есть такие, которые почти не поддаются лечению обычной медициной. Родители водят детей от одного врача к другому, но кроме временного эффекта, эти действия ничего не дают – ребенок продолжает болеть. Такие заболевания получили название "психосоматических". В их основе - психологические и эмоциональные факторы. Это могут быть психотравмирующие моменты в личной, семейной, школьной, профессиональной, общественной жизни. На здоровье ребенка могут повлиять частые скандалы в семье, буллинг, отвержение значимыми другими и т.п. Сильные эмоциональные переживания и стрессы, находя питательную почву в вышеперечисленных факторах, наносят мощнейшие удары по организму и психике, порождая психосоматические заболевания, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".