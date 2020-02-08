Тюменские НКО могут представить социальный проект к 75-летию Великой Победы

Социально ориентированные некоммерческие организации Тюменской области могут принять участие в конкурсе проектов, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Заявки принимаются с 8 февраля по 13 марта.

Как сообщили в региональном департаменте культуры, 8 февраля стартует конкурс среди СО НКО на реализацию программы "Укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации посредством реализации культурного проекта, приуроченного к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне". Проект приурочен к Году памяти и славы, которым объявлен 2020 год в России.

В Тюменской области начало юбилейного года Великой Победы уже отмечено приведением в порядок памятных мест, открытием тематических выставок, вручением памятных юбилейных медалей ветеранам.

Узнать подробнее о конкурсе можно на сайте департамента культуры Тюменской области. Победители получат финансовую поддержку на реализацию своих проектов.