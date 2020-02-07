В Тюмени онкобольные могут пройти реабилитацию с психотерапией

Фото: санаторий "Красная гвоздика"

В Тюменской области продолжается проект "Поддержка" — курс восстановительной медицины и психологической реабилитации онкобольных и их родственников. Курс подразумевает организацию практических занятий и реабилитационных мероприятий с пациентами в возрасте от 55 до 64 лет на базе санатория "Красная гвоздика".

Участники недавно завершившегося первого заезда прошли занятия по трем блокам: арт-терапия, блок восстановительной медицины и дистанционное психологическое сопровождение.

Так, под руководством врача-психотерапевта Юлии Чурсиной десять участниц заезда прошли курс психотерапевтической реабилитации: через развитие способности самовыражения и самопознания учились выделять внутренние ресурсы и взаимодействовать с ними для успешного преодоления различных ментальных проблем, связанных как с перенесенным заболеванием, так и с другими сферами жизни. После пациентки прошли блок восстановительной медицины, направленный на уменьшение лимфостаза, увеличение объема движений в суставе на стороне поражения, укрепление общего тонуса, увеличение толерантности к физической нагрузке.

"В начале курса это были женщины, оставленные один на один с болезнью. Однако теперь они ― дружная сплоченная команда и настоящая поддержка друг для друга", — отмечают координаторы проекта.

Следующий специальный заезд запланирован на 16 апреля 2020 года. Участниками курса могут стать граждане после комплексного радикального лечения по поводу злокачественного новообразования при общем удовлетворительном состоянии, отсутствии метастазирования, нормальных показателях периферической крови. Дополнительную информацию о проекте можно получить по телефонам 8(3452)77-59-49, 89044950518 или по электронной почте: gvozdikasocial@mail.ru.