Леонид Рошаль: Для меня опаснее сегодня грипп, чем коронавирус

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль считает, что паниковать по поводу коронавирусной инфекции россиянам, в том числе тюменцам, не стоит - в России предприняты все меры по ее нераспространению.

"Такой мобилизации сил и средств, как сегодня, в России давно не было. И то, что мы вовремя ограничили сообщение, контракты (с Китаем), проводили превентивные различные мероприятия в России — это абсолютно верно", - отметил в интервью каналу "Россия 1" известный врач.

Леонид Рошаль считает правильным выбор Тюмени в качестве карантинной зоны для вернувшихся из Китая граждан: "Тюмень обладает определенными кадровыми и техническими возможностями, для того чтобы сконцентрировать там людей. Мы же своих бросать не должны? Люди должны вернуться домой. И карантин такой, какой создан, он правильный, оправданный", - подчеркнул он.

По мнению Рошаля, чего действительно нужно опасаться, так это вспышек гриппа и ОРВИ — число погибших и пострадавших от этих заболеваний в России не идет в сравнение с числом людей, которых поразил коронавирус. "Для меня опаснее сегодня грипп, чем коронавирус. Я думаю, нам надо успокоиться. Мы сделаем все для того, чтобы коронавирус не стал эпидемией в России", - отметил Рошаль.