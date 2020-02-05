На тюменских дорогах появилось еще полсотни камер видеонаблюдения

54 камеры видеонаблюдения были установлены на 27 тюменских дорожных перекрестках. До конца года к системе "Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения Тюменской области" будут подключены еще 46 перекрестков и 10 транспортных развязок города.

Как сообщает УМВД России по Тюменской области, наблюдается снижение количества преступлений там, где уже установлены видеокамеры. Всего на сегодняшний день к единой системе хранения данных подключено 2184 системы видеонаблюдения.