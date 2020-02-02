Тюменьстат проведет исследование рабочей силы региона

Тюменьстат проведет исследование, а рамках которого получит данные по объему рабочей силы в регионе: количеству трудоустроенных, безработных, доле недоиспользования трудовых ресурсов. В выборочном опросе примут участие граждане старше 15 лет.

На юге Тюменской области в обследование включено 543 респондента, в том числе 342 городских жителя. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре будут опрошены 537 человек, а в Ямало-Ненецком автономном округе - 475 респондентов. Большая часть из них – городские жители.

В выбранных домохозяйствах будут собирать данные по всем членам семьи старше 15 лет. Сведения, полученные в ходе опроса, являются конфиденциальными, не подлежат разглашению. Обработка данных осуществляется при условии их обязательного обезличивания. На основании результатов исследования будет сформирована официальная статистическая информация о качественном составе и использовании рабочей силы, пишет "Вслух.ру".

Отметим, по данным за 2019 год более высокий объем занятости и низкий уровень безработицы наблюдался в марте.