Стало известно, как изменились цены на мясо в Тюменской области

По данным Тюменьстата, стоимость мяса в Тюменской области существенно изменилась. За месяц цена на говядину выросла на 11,97%.

По данным на 10 марта, килограмм мяса обходился жителям области в 627 рублей 60 копеек. А вот с 15 по 21 апреля – уже в 702 рубля 71 копейку. При этом самая дорогая говядина – в Тюмени, 737,86 рубля за кг. В Ишиме она гораздо дешевле – 548,76 рубля. В Тобольске средняя цена составляет 649,64 руб.

А вот курица, существенно дорожавшая последнее время, наоборот, потеряла в цене 6,5%, упав до 231,09 рубля за килограмм. При этом в областной столице цена составляет 247,77 руб, тогда как в Тобольске 180,30, а в Ишиме – 176,56 рубля.

Свинина подешевела несущественно – на 0,52%. В Тюмени этот вид мяса существенно дешевле, чем в других городах – 378,35 рубля. Тогда как в Тобольске она обходится в 404,7 руб., а в Ишиме и вовсе 411,22 руб.

Самый дорогой вид мяса из общедоступных в регионе – баранина. Цена на нее выросла на 3,91%. При этом в Тюмени килограмм обойдется в 1019,95 рубля.