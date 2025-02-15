Стали известны сферы в Тюменской области, где платят самые высокие зарплаты

По данным Росстата за январь-ноябрь 2024 года, средняя зарплата в Тюменской области стала на 16% выше, чем год назад. В Уральском федеральном округе Тюменская область на третьем месте по среднемесячным номинальным начисленным зарплатам. В Тюменской области средняя зарплата составила 80 тыс. 116 рублей. Самые высокие заработки в ЯНАО и ХМАО-Югре, где соответственно начисляли в среднем по 159 тыс. 782 руб. и 118 тыс. 603 руб. соответственно.

В Свердловской области средняя зарплата составила 76 250 руб., в Челябинской - 69 тыс. 370 руб., в Курганской – 60 тыс. 475 руб.

Тюменьстат назвал сферы в Тюменской области, где платят значительно выше среднего. 208 тыс. 998 руб. зарабатывали в добыче нефти и природного газа. 178 тыс. 574 руб. – в предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых. 185 тыс. 104 руб. – в производстве химических веществ и химических продуктов. 156 тыс. 504 руб. – в производстве машин и оборудования.

За научные исследования и разработки в среднем начисляли 159 тыс. 193 руб. В деятельности воздушного транспорта – 152 тыс. 343 руб., сообщает Вслух.ру.