Стали известны сферы с самыми высокими зарплатами в Тюменской области

Тюменьстат назвал пять сфер Тюменской области, где платят в два-три раза больше, чем в среднем по региону. По данным за январь 2025 года, в Тюменской области среднемесячная номинальная зарплата составила 82 тыс. 674 рубля.

230 тыс. 596 рублей в среднем начисляли работникам производства химических веществ и химических продуктов. За год их заработок вырос на треть (33,3%).

В организациях по добыче нефти и природного газа в среднем заработали 188 тыс. 066 руб. (примерно на том же уровне – 0,2%). Задействованным в предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых платили 170 тыс. 468 руб. (их доход снизился на 7%). В производстве машин и оборудования – 186 тыс. 921 руб., здесь прибавка составила 17,4%.

В топ-5 также попала деятельность воздушного и космического транспорта, где средние зарплаты составили 166 тыс. 666 руб., что на 12,5% больше по сравнению с прошлым годом, - сообщает Вслух.ру.