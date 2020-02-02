Распознать недобросовестных работодателей тюменцы могут уже по объявлению

Тюменцы в поиске работы могут столкнуться с мошенниками. Однако специалисты отмечают, что распознать недобросовестного работодателя можно уже на этапе просмотра объявлений о приеме на работу, нужно лишь обращать внимание на детали.

HR-менеджер одного из кадровых агентств Тюмени Ирина Дроздова поделилась, что при поиске вакансий следует пользоваться проверенными источниками информации, где больше вероятности встретить порядочного работодателя, чем в объявлении на подъезде. В объявлении обязательно должно быть наименование организации, его нужно найти в Интернете. Проверить контрагентов можно также на бесплатном сервисе rusprofile.ru. Здесь собраны данные о деятельности компании, ее участии в судебных тяжбах, численности работников и даже бухгалтерская отчетность.

"Если вы видите, что компания стабильно получает прибыль, можно смело туда идти. А вот если это предприятие с нулевой отчетностью и вообще без сотрудников, то можно еще раз все хорошо подумать и, быть может, поискать что-то другое", - отмечает эксперт.

Признаками недобросовестного работодателя является и платное обучение. Например, для какой-то должности нужно в обязательном порядке получить дополнительные навыки и сертификаты. В таком случае не стоит отдавать деньги работодателю: можно пройти обучение самостоятельно или попросить его оплатить курсы в счет первой заработной платы.

С работодателем также следует сразу оговаривать условия работы, и даже на испытательный срок заключить договор. В противном случае можно столкнуться с проблемами и остаться ни с чем, фактически отработав первый месяц. Чтобы не попасть в такую ситуацию, трудовые отношения с работодателем нужно оформлять уже в первый рабочий день. Тогда права работника смогут защитить надзорные ведомства. Если руководство предприятия по каким-то причинам медлит с оформлением, стоит поискать еще, пишет "Тюменская область сегодня".