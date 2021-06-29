Тюменцам для поездки в командировку придется предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса

В Тюменской области ввели дополнительные ограничительные меры по профилактике распространения коронасвируса. В частности, с 28 июня работодалелям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности указано воздержаться от отправления сотрудников командировки в другие регионы РФ и зарубеж.

Исключением являются срочные и важные командировки, которые нельзя отменить или перенести. Но отправить туда руководители могут только тех сотрудников, кто прошел вакцинацию против коронавируса и/или имеет антитела класса G (IgG) к COVID-19.

Что касается сотрудников, находившихся в отпусках в других регионах России, то они обязаны перед выходом на работу предъявить отрицательный тест на коронавирус (ПЦР или экспресс-тест), выполененный в регионе не поздее трех дней, или справку об антителах класса G (IgG) к COVID-19, или сертификат о вакцинации.

Татьяна Тихонова