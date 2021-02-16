В топ лучших работодателей России 2020 года вошли три тюменские компании

HeadHunter представил ежегодный "Рейтинг работодателей России – 2020". В финал рейтинга вошла 501 компания. Всего на участие было подано около 900 заявок. В число лучших работодателей вошли тюменские компании.

На 5 месте рейтинга среди небольших компаний численностью 100-250 человек находится компания Green Hous (отрасль "Рестораны и гостиницы").

25 строчку рейтинга крупнейших компаний с численностью свыше 5001 человека заняло ООО "Этажи" (отрасль "Строительство и недвижимость").

37 место в рейтинге крупных компаний с численностью от 1001 до 5000 человек у "Строительного двора" (отрасль "Дистрибьюторы").

Также среди крупнейших компаний 6 место занял СИБУР (Москва), который является крупнейшим налогоплательщиком Тюменской области.

Методология рейтинга включает три параметра: оценка эффективности деятельности HR-подразделения, внутренняя оценка — мнение сотрудников компаний, внешняя оценка — мнение соискателей, ищущих работу, сообщает ОперШтаб.