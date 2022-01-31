Жительница Исетска судится с работодателем, который отстранил ее от работы из-за отказа ставить прививку

Сотрудница Центра социального обслуживания населения "Забота" в Исетском районе требует признать незаконным приказ об отстранении от работы в связи с отказом прохождения вакцинации от COVID-19. Суд отказал ей в удовлетворении исковых требований, решение еще не вступило в силу и истица намерена его обжаловать.

Ирина считает, что работодатель превысил свои должностные полномочия, нарушил ее конституционное право на труд, просила суд признать приказ об отстранении незаконным, выплатить зарплату за время отстранения, рассказали в объединённой системе судебной системы Тюменской области.

Как пояснили в суде, Ирина отказалась от обязательной для сотрудников соцсферы вакцинации и в ноябре 2021 года по приказу директора отстранена от работы. Женщина считает, что ее должностные обязанности не входят в перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения прививок. В суде установлено, что женщина оказывала помощь в защите прав и законных интересов получателей соцуслуг, в связи с чем на нее распространяется указанное выше требование.

Суд также указал, что постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации соответствует федеральному закону от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", который не противоречит абз. 8 части первой статьи 76 ТК РФ.

"До сотрудника доводились все указанные выше приказы и уведомления, однако женщина заявила отказ от вакцинации, сведений о противопоказаниях к прививке руководству не представила. Суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, отказал Ирине П. в удовлетворении исковых требований, посчитав действия работодателя законными", - пояснили в суде.