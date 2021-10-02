Тюменские работодатели могут получить субсидию за трудоустройство безработных граждан

Больше 120 работодателей Тюменской области приняли участие в программе субсидирования найма, которая будет действовать до конца года. Они подали уже 209 заявлений на 754 рабочих мест.

Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в сентябре этого года правительством РФ в Правила предоставления субсидий Фондом социального страхования.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, работодатели теперь смогут получить субсидию за трудоустройство безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости до 1 августа 2021 года. Расширилась и категория людей, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию вне зависимости от даты их регистрации как безработных. Теперь в нее входят не только те, кто завершил в 2020 году обучение по основным программам высшего или среднего профобразования, но и инвалиды, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей – инвалидов, а также те, кто освободился из мест лишения свободы.

Субсидия за трудоустройство безработных равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платёж работодатель получает через месяц после трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.

Для получения господдержки работодателю нужно обратиться в центр занятости населения для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Можно это сделать и дистанционно через личный кабинет на единой цифровой платформе "Работа в России" (trudvsem.ru). После этого следует направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно – через систему "Соцстрах".