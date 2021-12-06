Первую цифровую ярмарку вакансий провели для тюменских студентов

Более тысячи студентов стали участниками первой Цифровой ярмарки вакансий, которую провели онлайн на трех площадках: на конференции в Zoom, в рамках трансляции в YouTube и в цифровой карьерной среде "Факультетус".

Нюансами своей профессиональной жизни со студентами поделились сотрудники более 40 компаний отраслей строительства, транспорта, нефтегазопереработки, IT, электроэнергетики и сферы ЖКХ.

Ярмарку вакансий проводили в рамках реализации общеуниверситетского проекта Тюменского индустриального университета "Карьера FEST", главная цель которого – сформировать профессиональные и карьерные траектории будущих и настоящих выпускников, пишет "Тюменская область сегодня".

"Ярмарка стала отличной площадкой для презентации деятельности компаний, у молодых людей появилась возможность сделать верный выбор, определить свое будущее", – прокомментировала инженер одной из крупнейших нефтегазодобывающих компаний Светлана Шаповалова.

В рамках проекта "Карьера FEST" для студентов уже провели ряд профориентационных мероприятий: фестиваль лучших выпускников профильных классов, отбор на лидерскую программу, оплачиваемые стажировки для инженеров и химиков, а также тренинги и мастер-классы.