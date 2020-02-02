Роспотребнадзор напоминает тюменцам о правилах эксплуатации микроволновок

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области публикует рекомендации по использованию СВЧ-печи. Так, тюменцам не следует стоять вблизи работающей микроволновки, включать пустую печку или использовать неисправный прибор.

СВЧ-печь разогревает продукты с помощью радиоволн, которые могут отрицательно сказаться на здоровье. Поэтому все микроволновые печи снабжены защитой от электромагнитного излучения, а окошко для наблюдения (прозрачная дверца) имеет специальное стекло с металлическим напылением или экранировано металлизированной сеткой. К тому же у дверцы по контуру есть специальное уплотнение, а при открывании печи СВЧ-генератор автоматически выключается.

Получается, если микроволновая печь исправна, то она дает лишь незначительное излучение, не представляющее опасности, а вот аппараты с повреждённым корпусом или дверцей использовать опасно.

Специалисты напоминают, что в процессе эксплуатации защита микроволновых печей может нарушаться: например, разрушается защитная пленка на стекле или уплотнитель на дверце. Поэтому человеку не следует находиться на расстоянии ближе 50 см от работающей печки.

Важно помнить и другие правила эксплуатации: читать инструкцию, следуя рекомендациям производителя, не использовать печь при открытой дверце, не включать пустую микроволновку.

Микроволновое излучение не может проникать внутрь металлических предметов, поэтому невозможно приготовить еду в металлической посуде. Кстати, не рекомендуется помещать в СВЧ-печь посуду с "золотой каёмочкой" — даже тонкий слой металла сильно нагревается вихревыми токами, что может разрушить посуду в области металлического напыления. Нельзя нагревать в СВЧ-печи и жидкость в герметично закрытых ёмкостях, не стоит также пытаться сварить в СВЧ-печи яйца вкрутую — из-за сильного испарения воды внутри и высокого давления они могут взорваться. Также рекомендуется менять печь после истечения срока эксплуатации, пишет "Мегатюмень".