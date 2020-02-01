Жители Кыргызстана присоединились к тюменскому проекту "Конек Горбунок. Лоскутная сказка"

Фото с личной страницы Анны Глазуновой

Рукодельницы из девяти стран уже прислали свои работы для участия в тюменском проекте "Конек Горбунок. Лоскутная сказка". Последнее творение пришло в январе из Кыргызстана. Ожидаются квилты из Казахстана, а также из Димитровграда Кировской области.

Как сообщила арт-директор проекта, руководитель квилт-клуба "Сибирская палитра" Анна Глазунова, в "лоскутную сказку" собрали уже больше 250 панно-квилтов от более чем 380 авторов. Мастера изображают на них Конька-Горбунка, Ивана-Дурака, Рыбу-Кит и других персонажей сказки. Так как не все желающие успели прислать работы в первом потоке, донабор продлили до 1 апреля 2020 года.

Изделие, присланное для участия в проекте, должно быть трехслойным: лицевой слой - декоративный лоскутный; наполнитель (синтепон, тинсулейт или др.); подкладка. Размер 50 на 50 сантиметров. В правом нижнем углу нужно пришить текстильную этикетку, где указать: Ф.И.О., год рождения, домашний адрес, телефон, e-mail, дату создания панно. Сюжет для работы приветствуется любой, ограничений по возрасту участников нет, пишет "Вслух.ру".