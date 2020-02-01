Тюменцам помогут вернуть вещи, забытые в автобусе

Некоторые тюменцы сталкивались с ситуацией, когда в автобусе случайно была оставлена какая-то вещь. Что делать в этом случае и есть ли шанс вернуть забытое?

Пассажирам советуют не выбрасывать сразу автобусный билет: на нем есть регистрационный номер транспортного средства. Поэтому можно связаться с компанией, которая осуществляет перевозку пассажиров по тому или иному маршруту, а затем сообщить эти данные диспетчеру – так будет гораздо проще найти пропажу.

Всего в Тюмени девять таких компаний. На официальном сайте "Тюменский транспорт" есть раздел "Перевозчики". Здесь сначала нужно найти номер маршрута, на котором оставили вещь. Затем определить, к какому перевозчику он относится. Тут же указаны все контакты для связи – номера телефонов, почта и сайт. Если нет возможности выйти в интернет, звоните в единую справочную тюменского транспорта по тел. 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).

Если с вами в автобусе или маршрутке ехали добропорядочные горожане, которые при обнаружении бесхозной вещи передали ее кондуктору или водителю, или работники данного маршрута обнаружили оставленную вещь на конечной остановке во время обхода салона, то шанс вернуть забытое есть.

Кроме того, в социальной сети "ВКонтакте" создана группа "Автобусы Тюмени - новости, расписание, отзывы", где в обсуждениях есть тема "Бюро находок". Здесь горожане пишут о забытых и найденных в автобусах предметах, пишет "АиФ - Западная Сибирь".