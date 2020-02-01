Дирижеру Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова вручили юбилейную медаль

Юбилейная медаль "20 лет Ассамблеи народов России" была вручена заслуженному деятелю и дирижеру Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова Владимиру Ивановичу Лавришину в Челябинске в декабре 2019 года.

Владимир Лавришин – музыкант, дирижер, педагог, заслуженный работник Российской Федерации и Республики Башкортостан, заслуженный деятель искусств РФ.

На данный момент Владимир Иванович является руководителем Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова. Лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей представит областную столицу на третьем Международном форуме дирижеров в городе Костанай с 5 по 7 февраля 2020 года.

Среди медалей и заслуг у заслуженного деятеля искусств уже имеются государственные награды.

В декабре 2019 года в Челябинске Владимиру Лавришину была торжественно вручена медаль "20 лет Ассамблеи народов России", мы от всей души приносим поздравления Владимиру Ивановичу и желаем дальнейших творческих успехов и заслуг!