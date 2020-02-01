Концерт "Крещенские узоры" заслужил шквал аплодисментов

Фото: ДК "Орфей"

Концерт "Крещенские узоры" от Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Л. Ф. Беззубова состоялся в Доме культуры "Орфей" 24 января.

Незабываемый вечер любителям музыки подарили руководитель оркестра – заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Лавришин и солисты Центра культуры и Творчества "Тюмень", среди которых Наталья Малаенко, Михаил Шепеленко, Анастасия Русанова и Татьяна Гуляева.

Уютную атмосферу в этот вечер поддерживала и ведущая Ольга Глазунова.

Концерт прошел с грандиозным успехом! Благодарные слушатели наградили музыкантов и солистов несмолкающим шквалом аплодисментов.