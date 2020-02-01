Концерт "Крещенские узоры" заслужил шквал аплодисментов

Концерт "Крещенские узоры" от Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Л. Ф. Беззубова состоялся в Доме культуры "Орфей" 24 января.
Незабываемый вечер любителям музыки подарили руководитель оркестра – заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Лавришин и солисты Центра культуры и Творчества "Тюмень", среди которых Наталья Малаенко, Михаил Шепеленко, Анастасия Русанова и Татьяна Гуляева.
Уютную атмосферу в этот вечер поддерживала и ведущая Ольга Глазунова.
Концерт прошел с грандиозным успехом! Благодарные слушатели наградили музыкантов и солистов несмолкающим шквалом аплодисментов.
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