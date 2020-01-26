В Увате построят Парк нефтяников

Старт строительства Парка нефтяников на правобережном Увате запланировано на лето 2020 года. В настоящее время ведутся работы над проектом.

Как сообщили в администрации Уватского района, в парке предусмотрена установка арт-объектов – надписи "Уват" высотой 1,5 метра и нефтяной вышки. Проект включает также несколько скамеек с зарядными устройствами, стационарную уличную сцену, выставочные стенды, беседки, навесы, велопарковку. На территории обустроят уличное кафе, пишет ИА "Тюменская линия".

"В феврале проведем аукцион и определим подрядчика, который разработает проект и посчитает стоимость строительных работ. Возможно, обустройство парка разделим на две очереди", – прокомментировал заместитель начальника управления градостроительной деятельности района Алексей Созонов.

Отметим, благоустройством общественных пространств займутся и в других населенных пунктах. В Демьянке и Демьянском переходят к этапу составления проектно-сметной документации на обустройство центральных площадей. А в Ивановке на игровой площадке по ул. Советской дополнительно установят спортивное оборудование. Из местного бюджета на его покупку выделено 150 тыс. рублей. Работы по монтажу начнут в мае.