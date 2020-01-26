Часто болеющие дети укрепили организм в тюменском центре "Родник"

Около 100 часто болеющих детей в возрасте от 7 до 17 лет проходили укрепляющее лечение в тюменском ОРЦ "Родник" в дни зимних каникул.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, на лечебные процедуры были направлены дети с заболеваниями органов дыхания, аллергическими заболеваниями, длительно и часто болеющие. Эти ребята состоят на диспансерном учете. В программу реабилитации входил целый комплекс процедур, направленных на оздоровление и укрепление организма: это аппаратная физиотерапия, магнитотерапия, лазеротерапия, лечебная физкультура, массаж, водолечение, бассейн, грязелечение, спелеотерапия, сауна, ингаляции с минеральными веществами и лекарственными средствами.

Во время нахождения в центре с детьми работают специалисты по комплексной реабилитации, психологи, социальные педагоги, педагоги-организаторы. Проводятся индивидуальные и групповые тренинги, занятия в сенсорной комнате, коррекционные занятия, занятия творчеством, игровые и праздничные мероприятия.

В настоящее время бесплатный курс медицинской реабилитации проходят около 50 детей с заболеваниями центральной нервной системы.